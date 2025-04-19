Зубна щітка Дентісімо голд медіум (Toothbrush Dentissimo gold medium)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Одеса
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Добровольців, 10/6
6.1 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Генуезька, 3-Б
7.7 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 15
10.0 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Полімед
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, пл. Соборна, 6
3.2 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Полімед
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 99
9.3 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
В містах поряд
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
111.6 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
112.0 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
112.7 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 147/4
114.0 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 158-А
114.4 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/1
115.2 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 77/1
115.4 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 142/3
118.7 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
153.5 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Подільськ, просп. Перемоги, 11/37
163.6 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Первомайськ, вул. Одеська, 78-Е
171.5 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Первомайськ, вул. Шевченка Тараса, 20/1
173.7 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Балта, вул. Любомирська, 191-А
180.2 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
229.6 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 6/13
251.4 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Соборна, 27-Б
252.6 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Умань, вул. Небесної Сотні, 32
253.7 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave