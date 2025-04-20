Зубна щітка Дентісімо голд медіум (Toothbrush Dentissimo gold medium)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Львів
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
1.1 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Зелена, 147
4.2 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Львів, просп. Червоної Калини, 109
6.8 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
В містах поряд
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сокаль, вул. Тартаківська, 2
73.5 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 1
111.1 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Івано-Франківськ, вул. Ленкавського, 34
113.2 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 10
113.5 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Крихівці, вул. Слобідська, 2
113.9 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Національної Гвардії, 14-В
114.6 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, пл. Перемоги, 4-Б
115.9 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Липинського, 7
139.3 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Сурмичі, 101
139.6 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Надвірна, пл. Шевченка Тараса, 18-А
139.8 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чортків, вул. Бандери Степана, 11
157.6 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чортків, вул. Шевченка Тараса, 14
157.8 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коломия, вул. Вільде, 2
164.0 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Економна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 19/21
181.0 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Рівне, просп. Князя Романа, 3
183.4 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Волошина Августина, 12/16
184.0 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Ужгород, вул. Капушанська, 21
184.7 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave