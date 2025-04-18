Зубна щітка Дентісімо голд медіум (Toothbrush Dentissimo gold medium)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 36 аптеках у Київ
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
2.0 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
2.1 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
2.1 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
2.6 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.6 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 1-А
2.9 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
3.3 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 20
3.8 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3-А
3.9 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
4.0 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 170/172
4.0 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Преображенська, 8-Б
4.6 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 4
4.7 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Аптека вашої сім'ї
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 6-Б
5.0 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 50/2
5.3 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6
5.6 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Воскресенська, 18
6.0 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора, 1
6.6 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Щусєва / Вавілових, 27/4
6.6 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
6.8 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave