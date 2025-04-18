Зубна щітка Дентісімо голд медіум (Toothbrush Dentissimo gold medium)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Харків
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
9.0 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чугуїв, бульв. Комарова Космонавта, 3
36.0 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Берестин, пл. Базарна, -
89.7 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Берестин, вул. Полтавська, 91
89.7 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Охтирка, вул. Шевченка, 3
102.2 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, просп. Миру, 30-А
128.1 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 60-А
130.8 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Європейська, 104
131.9 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
133.0 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
133.7 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
163.6 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Павлоград, вул. Соборна, 93/2
164.5 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 1/1-А
165.2 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Павлоград, вул. Полтавська, 129/5
165.4 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Гадяч, пл. Миру, 11-Б
166.7 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шахтарське, вул. Шахтарської Слави, 22
182.7 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шахтарське, вул. Незалежності, 3
183.6 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Романовського, 75-А
184.9 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Образцова Академіка, 1
185.2 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave