Зубна паста Дель капітано (Toothpaste Del сapitano)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 356 аптеках у Запоріжжя
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
89,11
Економія при броні: -5,63 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
114,71
Економія при броні: -7,25 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
114,71
Економія при броні: -7,25 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
114,71
Економія при броні: -7,25 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
161,44
Економія при броні: -10,20 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
161,44
Економія при броні: -10,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
77,36
Економія при броні: -2,73 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
94,90
Економія при броні: -5,97 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
94,90
Економія при броні: -5,97 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
94,90
Економія при броні: -5,97 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
94,90
Економія при броні: -5,97 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
141,21
Економія при броні: -4,99 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
86,68
Економія при броні: -3,20 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
89,88
Економія при броні: -3,31 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
111,57
Економія при броні: -4,11 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
111,57
Економія при броні: -4,11 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
111,57
Економія при броні: -4,11 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
111,57
Економія при броні: -4,11 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
157,03
Економія при броні: -5,79 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
89,03
Економія при броні: -5,55 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
89,03
Економія при броні: -5,55 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
114,61
Економія при броні: -7,15 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
114,61
Економія при броні: -7,15 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
114,61
Економія при броні: -7,15 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
114,61
Економія при броні: -7,15 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
161,30
Економія при броні: -10,06 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
161,30
Економія при броні: -10,06 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
3.7 км
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
87,20
Економія при броні: -3,72 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
87,20
Економія при броні: -3,72 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
87,20
Економія при броні: -3,72 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
112,24
Економія при броні: -4,78 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
112,24
Економія при броні: -4,78 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
112,24
Економія при броні: -4,78 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
112,24
Економія при броні: -4,78 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
157,97
Економія при броні: -6,73 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
80,72
Економія при броні: -5,33 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
3.7 км
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
158,55
Економія при броні: -7,31 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
3.9 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
87,61
Економія при броні: -4,13 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
87,61
Економія при броні: -4,13 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
112,77
Економія при броні: -5,31 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
112,77
Економія при броні: -5,31 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
112,77
Економія при броні: -5,31 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
112,77
Економія при броні: -5,31 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
158,72
Економія при броні: -7,48 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
4.4 км
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 59
4.7 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
88,69
Економія при броні: -5,21 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
88,69
Економія при броні: -5,21 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
114,17
Економія при броні: -6,71 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
114,17
Економія при броні: -6,71 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
114,17
Економія при броні: -6,71 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
114,17
Економія при броні: -6,71 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
160,68
Економія при броні: -9,44 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
4.8 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
88,15
Економія при броні: -4,67 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
88,15
Економія при броні: -4,67 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
113,48
Економія при броні: -6,02 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
113,48
Економія при броні: -6,02 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
113,48
Економія при броні: -6,02 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
159,71
Економія при броні: -8,47 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
159,71
Економія при броні: -8,47 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
4.8 км
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
113,90
Економія при броні: -6,44 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
113,90
Економія при броні: -6,44 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
113,90
Економія при броні: -6,44 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
160,30
Економія при броні: -9,06 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
160,30
Економія при броні: -9,06 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Симчича Мирослава, 51
4.9 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
86,89
Економія при броні: -3,41 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
86,89
Економія при броні: -3,41 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
111,84
Економія при броні: -4,38 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
111,84
Економія при броні: -4,38 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
111,84
Економія при броні: -4,38 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
111,84
Економія при броні: -4,38 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
157,41
Економія при броні: -6,17 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
4.9 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
4.9 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
75,00
Економія при броні: -5,41 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
78,13
Економія при броні: -3,50 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
95,84
Економія при броні: -6,91 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
95,84
Економія при броні: -6,91 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
105,21
Економія при броні: -7,59 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
105,21
Економія при броні: -7,59 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
147,92
Економія при броні: -10,66 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 71
5.1 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
76,91
Економія при броні: -7,32 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
76,91
Економія при броні: -7,32 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
98,27
Економія при броні: -9,34 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
98,27
Економія при броні: -9,34 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
103,62
Економія при броні: -7,10 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
107,89
Економія при броні: -10,27 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
140,90
Економія при броні: -13,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
5.4 км
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
89,46
Економія при броні: -5,98 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
89,46
Економія при броні: -5,98 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
115,16
Економія при броні: -7,70 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
115,16
Економія при броні: -7,70 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
115,16
Економія при броні: -7,70 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
115,16
Економія при броні: -7,70 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
162,08
Економія при броні: -10,84 грн