Зубна паста Дель капітано (Toothpaste Del сapitano)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 37 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
88,29
Економія при броні: -4,81 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
88,29
Економія при броні: -4,81 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
88,29
Економія при броні: -4,81 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
113,65
Економія при броні: -6,19 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
113,65
Економія при броні: -6,19 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
159,95
Економія при броні: -8,71 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
86,83
Економія при броні: -3,35 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
111,77
Економія при броні: -4,31 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
111,77
Економія при броні: -4,31 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
157,30
Економія при броні: -6,06 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
157,30
Економія при броні: -6,06 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
157,30
Економія при броні: -6,06 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
88,59
Економія при броні: -5,11 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
88,59
Економія при броні: -5,11 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
88,59
Економія при броні: -5,11 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
114,04
Економія при броні: -6,58 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
114,04
Економія при броні: -6,58 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
114,04
Економія при броні: -6,58 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
114,04
Економія при броні: -6,58 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
160,50
Економія при броні: -9,26 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
160,50
Економія при броні: -9,26 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, вул. Київська, 112-А
2.8 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
88,37
Економія при броні: -4,89 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
88,37
Економія при броні: -4,89 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
113,76
Економія при броні: -6,30 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
113,76
Економія при броні: -6,30 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
113,76
Економія при броні: -6,30 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
160,10
Економія при броні: -8,86 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
160,10
Економія при броні: -8,86 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
160,10
Економія при броні: -8,86 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, вул. Пирогова, 6
2.9 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
89,21
Економія при броні: -5,73 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
89,21
Економія при броні: -5,73 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
89,21
Економія при броні: -5,73 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
114,84
Економія при броні: -7,38 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
114,84
Економія при броні: -7,38 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
114,84
Економія при броні: -7,38 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
114,84
Економія при броні: -7,38 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
161,62
Економія при броні: -10,38 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
161,62
Економія при броні: -10,38 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Зодчих, 2-Б
3.7 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
114,76
Економія при броні: -7,30 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
114,76
Економія при броні: -7,30 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
114,76
Економія при броні: -7,30 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
161,52
Економія при броні: -10,28 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
161,52
Економія при броні: -10,28 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
161,52
Економія при броні: -10,28 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Свободи / Зодчих, 6/4
3.8 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
114,59
Економія при броні: -7,13 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
114,59
Економія при броні: -7,13 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
114,59
Економія при броні: -7,13 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
114,59
Економія при броні: -7,13 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
161,27
Економія при броні: -10,03 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
161,27
Економія при броні: -10,03 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, шосе Хмельницьке, 21
3.8 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
87,59
Економія при броні: -4,11 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
87,59
Економія при броні: -4,11 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
87,59
Економія при броні: -4,11 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
112,75
Економія при броні: -5,29 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
112,75
Економія при броні: -5,29 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
158,69
Економія при броні: -7,45 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
158,69
Економія при броні: -7,45 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. 600-Річчя / Келецька, 50/49
5.2 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
87,14
Економія при броні: -3,66 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
87,14
Економія при броні: -3,66 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
112,17
Економія при броні: -4,71 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
112,17
Економія при броні: -4,71 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
157,87
Економія при броні: -6,63 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
157,87
Економія при броні: -6,63 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 75
5.3 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
111,54
Економія при броні: -4,08 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
111,54
Економія при броні: -4,08 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
111,54
Економія при броні: -4,08 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
156,99
Економія при броні: -5,75 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
156,99
Економія при броні: -5,75 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
156,99
Економія при броні: -5,75 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
5.5 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 106
6.8 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
В містах поряд
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Калинівка, вул. Шевченка, 27-А
24.8 км
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
87,56
Економія при броні: -4,08 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
87,56
Економія при броні: -4,08 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
112,71
Економія при броні: -5,25 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
112,71
Економія при броні: -5,25 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
112,71
Економія при броні: -5,25 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
112,71
Економія при броні: -5,25 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
158,63
Економія при броні: -7,39 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
158,63
Економія при броні: -7,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Немирів, вул. Костельна, 99
38.7 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
88,81
Економія при броні: -5,33 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
114,32
Економія при броні: -6,86 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
114,32
Економія при броні: -6,86 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
114,32
Економія при броні: -6,86 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
160,89
Економія при броні: -9,65 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
160,89
Економія при броні: -9,65 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Козятин, вул. Грушевського Михайла, 46
58.7 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Богунська, 22
72.6 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 41
101.9 км
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
112,38
Економія при броні: -4,92 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
112,38
Економія при броні: -4,92 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
112,38
Економія при броні: -4,92 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
158,17
Економія при броні: -6,93 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
158,17
Економія при броні: -6,93 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
158,17
Економія при броні: -6,93 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 16
110.6 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
89,26
Економія при броні: -5,78 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
89,26
Економія при броні: -5,78 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
89,26
Економія при броні: -5,78 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
114,90
Економія при броні: -7,44 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
161,71
Економія при броні: -10,47 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
161,71
Економія при броні: -10,47 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 11
111.2 км
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
88,31
Економія при броні: -4,83 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
88,31
Економія при броні: -4,83 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
88,31
Економія при броні: -4,83 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
160,00
Економія при броні: -8,76 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
111.4 км
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.