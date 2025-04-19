Зубна паста Дель капітано (Toothpaste Del сapitano)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
87,32
Економія при броні: -3,84 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
87,32
Економія при броні: -3,84 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
87,32
Економія при броні: -3,84 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
112,41
Економія при броні: -4,95 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
112,41
Економія при броні: -4,95 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
112,41
Економія при броні: -4,95 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
158,20
Економія при броні: -6,96 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
111,53
Економія при броні: -4,07 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
111,53
Економія при броні: -4,07 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
111,53
Економія при броні: -4,07 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
111,53
Економія при броні: -4,07 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
156,97
Економія при броні: -5,73 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
156,97
Економія при броні: -5,73 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
156,97
Економія при броні: -5,73 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
3.5 км
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
88,90
Економія при броні: -5,42 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
88,90
Економія при броні: -5,42 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
88,90
Економія при броні: -5,42 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
114,44
Економія при броні: -6,98 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
114,44
Економія при броні: -6,98 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
114,44
Економія при броні: -6,98 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
114,44
Економія при броні: -6,98 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
161,06
Економія при броні: -9,82 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
161,06
Економія при броні: -9,82 грн
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
4.1 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 57
5.0 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
87,60
Економія при броні: -4,12 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
87,60
Економія при броні: -4,12 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
112,76
Економія при броні: -5,30 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
112,76
Економія при броні: -5,30 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
112,76
Економія при броні: -5,30 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
158,70
Економія при броні: -7,46 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
158,70
Економія при броні: -7,46 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
158,70
Економія при броні: -7,46 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 49
5.9 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
87,73
Економія при броні: -4,25 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
112,94
Економія при броні: -5,48 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
112,94
Економія при броні: -5,48 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
112,94
Економія при броні: -5,48 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
112,94
Економія при броні: -5,48 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
158,95
Економія при броні: -7,71 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
6.2 км
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
86,91
Економія при броні: -3,43 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
86,91
Економія при броні: -3,43 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
86,91
Економія при броні: -3,43 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
111,88
Економія при броні: -4,42 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
111,88
Економія при броні: -4,42 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
111,88
Економія при броні: -4,42 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
111,88
Економія при броні: -4,42 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
157,46
Економія при броні: -6,22 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
157,46
Економія при броні: -6,22 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Добровольців, 10/2
6.5 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
87,10
Економія при броні: -3,62 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
87,10
Економія при броні: -3,62 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
112,13
Економія при броні: -4,67 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
112,13
Економія при броні: -4,67 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
112,13
Економія при броні: -4,67 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
157,81
Економія при броні: -6,57 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
157,81
Економія при броні: -6,57 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
157,81
Економія при броні: -6,57 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
6.6 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
86,67
Економія при броні: -3,19 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
86,67
Економія при броні: -3,19 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
111,56
Економія при броні: -4,10 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
111,56
Економія при броні: -4,10 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
111,56
Економія при броні: -4,10 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
157,02
Економія при броні: -5,78 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
157,02
Економія при броні: -5,78 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
157,02
Економія при броні: -5,78 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
7.3 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
112,90
Економія при броні: -5,44 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
112,90
Економія при броні: -5,44 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
158,90
Економія при броні: -7,66 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Педагогічна, 11
7.4 км
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
115,03
Економія при броні: -7,57 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
115,03
Економія при броні: -7,57 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
161,90
Економія при броні: -10,66 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
161,90
Економія при броні: -10,66 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
161,90
Економія при броні: -10,66 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Генуезька, 3-Б
7.7 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 30-А
9.0 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
86,66
Економія при броні: -3,18 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
86,66
Економія при броні: -3,18 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
111,55
Економія при броні: -4,09 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
111,55
Економія при броні: -4,09 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
111,55
Економія при броні: -4,09 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
157,00
Економія при броні: -5,76 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
157,00
Економія при броні: -5,76 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
157,00
Економія при броні: -5,76 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 42/44
9.2 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
88,31
Економія при броні: -4,83 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
88,31
Економія при броні: -4,83 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
113,68
Економія при броні: -6,22 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
113,68
Економія при броні: -6,22 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
113,68
Економія при броні: -6,22 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
113,68
Економія при броні: -6,22 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
160,00
Економія при броні: -8,76 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
160,00
Економія при броні: -8,76 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Миколаївська, 299
9.5 км
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
88,32
Економія при броні: -4,84 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
88,32
Економія при броні: -4,84 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
113,69
Економія при броні: -6,23 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
113,69
Економія при броні: -6,23 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
113,69
Економія при броні: -6,23 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
160,01
Економія при броні: -8,77 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
160,01
Економія при броні: -8,77 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 22
9.9 км
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
85,51
Економія при броні: -5,91 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
115,44
Економія при броні: -7,98 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
115,44
Економія при броні: -7,98 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
115,44
Економія при броні: -7,98 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
115,44
Економія при броні: -7,98 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
156,06
Економія при броні: -10,79 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 14/13
10.0 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
75,14
Економія при броні: -4,49 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
75,14
Економія при броні: -4,49 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
75,14
Економія при броні: -4,49 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
96,20
Економія при броні: -5,75 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
96,20
Економія при броні: -5,75 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
96,20
Економія при броні: -5,75 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
96,20
Економія при броні: -5,75 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
136,52
Економія при броні: -8,16 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
136,52
Економія при броні: -8,16 грн
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 15
10.0 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
10.4 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
88,27
Економія при броні: -4,79 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
113,63
Економія при броні: -6,17 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
113,63
Економія при броні: -6,17 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
113,63
Економія при броні: -6,17 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
113,63
Економія при броні: -6,17 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
159,92
Економія при броні: -8,68 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
159,92
Економія при броні: -8,68 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
159,92
Економія при броні: -8,68 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 70
11.8 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
86,88
Економія при броні: -3,40 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
86,88
Економія при броні: -3,40 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
111,83
Економія при броні: -4,37 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
111,83
Економія при броні: -4,37 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
111,83
Економія при броні: -4,37 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
111,83
Економія при броні: -4,37 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
157,40
Економія при броні: -6,16 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
157,40
Економія при броні: -6,16 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
157,40
Економія при броні: -6,16 грн