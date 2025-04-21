Зубна паста Дель капітано (Toothpaste Del сapitano)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
88,71
Економія при броні: -5,23 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
88,71
Економія при броні: -5,23 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
88,71
Економія при броні: -5,23 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
114,19
Економія при броні: -6,73 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
114,19
Економія при броні: -6,73 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
114,19
Економія при броні: -6,73 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
160,71
Економія при броні: -9,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
87,03
Економія при броні: -3,55 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
87,03
Економія при броні: -3,55 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
87,03
Економія при броні: -3,55 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
112,03
Економія при броні: -4,57 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
157,67
Економія при броні: -6,43 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
157,67
Економія при броні: -6,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
89,67
Економія при броні: -6,19 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
115,43
Економія при броні: -7,97 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
115,43
Економія при броні: -7,97 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
162,46
Економія при броні: -11,22 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
162,46
Економія при броні: -11,22 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
88,17
Економія при броні: -4,69 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
88,17
Економія при броні: -4,69 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
88,17
Економія при броні: -4,69 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
113,50
Економія при броні: -6,04 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
113,50
Економія при броні: -6,04 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
113,50
Економія при броні: -6,04 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
113,50
Економія при броні: -6,04 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
159,74
Економія при броні: -8,50 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
159,74
Економія при броні: -8,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
3.7 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 20/1
4.0 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
88,95
Економія при броні: -5,47 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
88,95
Економія при броні: -5,47 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
88,95
Економія при броні: -5,47 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
114,50
Економія при броні: -7,04 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
114,50
Економія при броні: -7,04 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
114,50
Економія при броні: -7,04 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
114,50
Економія при броні: -7,04 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
161,15
Економія при броні: -9,91 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
161,15
Економія при броні: -9,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35/1
4.3 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
112,53
Економія при броні: -5,07 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
158,37
Економія при броні: -7,13 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
158,37
Економія при броні: -7,13 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
158,37
Економія при броні: -7,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Космонавтів, 60
4.5 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
88,54
Економія при броні: -5,06 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
88,54
Економія при броні: -5,06 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
88,54
Економія при броні: -5,06 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
113,97
Економія при броні: -6,51 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
113,97
Економія при броні: -6,51 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
160,41
Економія при броні: -9,17 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/1
4.7 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 312
7.7 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 317
9.0 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
88,70
Економія при броні: -5,22 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
88,70
Економія при броні: -5,22 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
88,70
Економія при броні: -5,22 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
114,18
Економія при броні: -6,72 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
114,18
Економія при броні: -6,72 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
114,18
Економія при броні: -6,72 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
160,69
Економія при броні: -9,45 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
160,69
Економія при броні: -9,45 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
9.0 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
86,44
Економія при броні: -2,96 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
86,44
Економія при броні: -2,96 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
86,44
Економія при броні: -2,96 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
111,27
Економія при броні: -3,81 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
111,27
Економія при броні: -3,81 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
156,61
Економія при броні: -5,37 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
156,61
Економія при броні: -5,37 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Очаків, вул. Спаська, 18-А
48.8 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
87,06
Економія при броні: -3,58 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
87,06
Економія при броні: -3,58 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
112,07
Економія при броні: -4,61 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
112,07
Економія при броні: -4,61 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
112,07
Економія при броні: -4,61 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
157,73
Економія при броні: -6,49 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
157,73
Економія при броні: -6,49 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
157,73
Економія при броні: -6,49 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Херсон, просп. Святих Кирила та Мефодія, 15/2
54.5 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
87,33
Економія при броні: -3,85 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
87,33
Економія при броні: -3,85 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
87,33
Економія при броні: -3,85 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
112,42
Економія при броні: -4,96 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
112,42
Економія при броні: -4,96 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
112,42
Економія при броні: -4,96 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
112,42
Економія при броні: -4,96 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 9
56.0 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
88,11
Економія при броні: -4,63 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
88,11
Економія при броні: -4,63 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
113,42
Економія при броні: -5,96 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
113,42
Економія при броні: -5,96 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
113,42
Економія при броні: -5,96 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
113,42
Економія при броні: -5,96 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
159,63
Економія при броні: -8,39 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
159,63
Економія при броні: -8,39 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
159,63
Економія при броні: -8,39 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 16
56.2 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
89,66
Економія при броні: -6,18 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
89,66
Економія при броні: -6,18 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
89,66
Економія при броні: -6,18 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
115,42
Економія при броні: -7,96 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
115,42
Економія при броні: -7,96 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
115,42
Економія при броні: -7,96 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
162,44
Економія при броні: -11,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Херсон, вул. Кулика Іллюші, 133
58.5 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
88,53
Економія при броні: -5,05 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
88,53
Економія при броні: -5,05 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
113,96
Економія при броні: -6,50 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
113,96
Економія при броні: -6,50 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
113,96
Економія при броні: -6,50 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
160,39
Економія при броні: -9,15 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
160,39
Економія при броні: -9,15 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
160,39
Економія при броні: -9,15 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вознесенськ, вул. Героїв України, 9-А
88.2 км
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
89,29
Економія при броні: -5,81 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
89,29
Економія при броні: -5,81 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
114,94
Економія при броні: -7,48 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
161,77
Економія при броні: -10,53 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
161,77
Економія при броні: -10,53 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Палія Семена, 120
97.9 км
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
115,16
Економія при броні: -7,70 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
115,16
Економія при броні: -7,70 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
115,16
Економія при броні: -7,70 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
115,16
Економія при броні: -7,70 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
162,08
Економія при броні: -10,84 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
162,08
Економія при броні: -10,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
98.1 км
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
87,48
Економія при броні: -4,00 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
87,48
Економія при броні: -4,00 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
87,48
Економія при броні: -4,00 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
112,61
Економія при броні: -5,15 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
112,61
Економія при броні: -5,15 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
158,49
Економія при броні: -7,25 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
158,49
Економія при броні: -7,25 грн