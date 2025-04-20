Зубна паста Дель капітано (Toothpaste Del сapitano)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 38 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
89,34
Економія при броні: -5,86 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
115,00
Економія при броні: -7,54 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
115,00
Економія при броні: -7,54 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
161,85
Економія при броні: -10,61 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
161,85
Економія при броні: -10,61 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
88,20
Економія при броні: -4,72 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
113,53
Економія при броні: -6,07 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
113,53
Економія при броні: -6,07 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
113,53
Економія при броні: -6,07 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
159,78
Економія при броні: -8,54 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
159,78
Економія при броні: -8,54 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
114,25
Економія при броні: -6,79 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
114,25
Економія при броні: -6,79 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
160,80
Економія при броні: -9,56 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
160,80
Економія при броні: -9,56 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
1.1 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
114,02
Економія при броні: -6,56 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
114,02
Економія при броні: -6,56 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
160,47
Економія при броні: -9,23 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
160,47
Економія при броні: -9,23 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.5 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
112,32
Економія при броні: -4,86 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
112,32
Економія при броні: -4,86 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
158,08
Економія при броні: -6,84 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
158,08
Економія при броні: -6,84 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
1.8 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
87,31
Економія при броні: -3,83 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
112,38
Економія при броні: -4,92 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
112,38
Економія при броні: -4,92 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
112,38
Економія при броні: -4,92 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
158,17
Економія при броні: -6,93 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
158,17
Економія при броні: -6,93 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
158,17
Економія при броні: -6,93 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
2.3 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
89,71
Економія при броні: -6,23 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
89,71
Економія при броні: -6,23 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
89,71
Економія при броні: -6,23 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
115,47
Економія при броні: -8,01 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
132,47
Економія при броні: -9,19 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
162,52
Економія при броні: -11,28 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
2.9 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
86,90
Економія при броні: -3,42 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
111,87
Економія при броні: -4,41 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
157,44
Економія при броні: -6,20 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
157,44
Економія при броні: -6,20 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
157,44
Економія при броні: -6,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
3.4 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
89,73
Економія при броні: -6,25 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
89,73
Економія при броні: -6,25 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
115,51
Економія при броні: -8,05 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
115,51
Економія при броні: -8,05 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
162,56
Економія при броні: -11,32 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
162,56
Економія при броні: -11,32 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
162,56
Економія при броні: -11,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
3.4 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
86,83
Економія при броні: -3,35 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
111,77
Економія при броні: -4,31 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
111,77
Економія при броні: -4,31 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
111,77
Економія при броні: -4,31 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
157,30
Економія при броні: -6,06 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
157,30
Економія при броні: -6,06 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
3.6 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
88,23
Економія при броні: -4,75 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
88,23
Економія при броні: -4,75 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
88,23
Економія при броні: -4,75 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
113,57
Економія при броні: -6,11 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
113,57
Економія при броні: -6,11 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
113,57
Економія при броні: -6,11 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
113,57
Економія при броні: -6,11 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
159,84
Економія при броні: -8,60 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
159,84
Економія при броні: -8,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 70-В
3.8 км
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
87,47
Економія при броні: -3,99 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
87,47
Економія при броні: -3,99 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
112,60
Економія при броні: -5,14 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
112,60
Економія при броні: -5,14 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
158,48
Економія при броні: -7,24 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Зелена, 147
4.2 км
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 43-А
4.3 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
88,36
Економія при броні: -4,88 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
88,36
Економія при броні: -4,88 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
113,73
Економія при броні: -6,27 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
113,73
Економія при броні: -6,27 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
160,07
Економія при броні: -8,83 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
160,07
Економія при броні: -8,83 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
160,07
Економія при броні: -8,83 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 51
4.4 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
88,09
Економія при броні: -4,61 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
113,39
Економія при броні: -5,93 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
113,39
Економія при броні: -5,93 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
113,39
Економія при броні: -5,93 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
159,58
Економія при броні: -8,34 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
159,58
Економія при броні: -8,34 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
159,58
Економія при броні: -8,34 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сихівська, 8
6.0 км
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
113,70
Економія при броні: -6,24 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
113,70
Економія при броні: -6,24 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
160,03
Економія при броні: -8,79 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
160,03
Економія при броні: -8,79 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
6.1 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
86,66
Економія при броні: -3,18 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
111,55
Економія при броні: -4,09 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
157,00
Економія при броні: -5,76 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
157,00
Економія при броні: -5,76 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
157,00
Економія при броні: -5,76 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
6.1 км
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
113,35
Економія при броні: -5,89 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
113,35
Економія при броні: -5,89 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
159,52
Економія при броні: -8,28 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 105
6.7 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
88,12
Економія при броні: -4,64 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
88,12
Економія при броні: -4,64 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
113,43
Економія при броні: -5,97 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
113,43
Економія при броні: -5,97 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
159,65
Економія при броні: -8,41 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
159,65
Економія при броні: -8,41 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
159,65
Економія при броні: -8,41 грн