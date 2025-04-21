Зубна паста Дель капітано (Toothpaste Del сapitano)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
88,29
Економія при броні: -4,81 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
88,29
Економія при броні: -4,81 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
88,29
Економія при броні: -4,81 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
113,65
Економія при броні: -6,19 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
113,65
Економія при броні: -6,19 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
117,86
Економія при броні: -6,42 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
159,95
Економія при броні: -8,71 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
159,95
Економія при броні: -8,71 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
88,01
Економія при броні: -4,53 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
88,01
Економія при броні: -4,53 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
88,01
Економія при броні: -4,53 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
113,29
Економія при броні: -5,83 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
113,29
Економія при броні: -5,83 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
113,29
Економія при броні: -5,83 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
165,74
Економія при броні: -8,53 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
165,74
Економія при броні: -8,53 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
88,98
Економія при броні: -5,50 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
88,98
Економія при броні: -5,50 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
88,98
Економія при броні: -5,50 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
114,53
Економія при броні: -7,07 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
114,53
Економія при броні: -7,07 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
114,53
Економія при броні: -7,07 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
114,53
Економія при броні: -7,07 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
161,20
Економія при броні: -9,96 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
89,24
Економія при броні: -5,76 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
89,24
Економія при броні: -5,76 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
89,24
Економія при броні: -5,76 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
114,87
Економія при броні: -7,41 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
114,87
Економія при броні: -7,41 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
114,87
Економія при броні: -7,41 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
114,87
Економія при броні: -7,41 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
161,67
Економія при броні: -10,43 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
3.2 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
3.4 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
88,49
Економія при броні: -5,01 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
88,49
Економія при броні: -5,01 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
88,49
Економія при броні: -5,01 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
113,91
Економія при броні: -6,45 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
113,91
Економія при броні: -6,45 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
113,91
Економія при броні: -6,45 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
113,91
Економія при броні: -6,45 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
153,99
Економія при броні: -8,72 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
160,31
Економія при броні: -9,07 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Зінченко Володимира, 1
3.7 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
78,33
Економія при броні: -4,70 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
88,81
Економія при броні: -5,33 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
114,32
Економія при броні: -6,86 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
114,32
Економія при броні: -6,86 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
114,32
Економія при броні: -6,86 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
119,50
Економія при броні: -7,16 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
160,89
Економія при броні: -9,65 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 22
4.1 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
86,78
Економія при броні: -3,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Катеринівська, 1-А
4.1 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
87,78
Економія при броні: -4,30 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
86,86
Економія при броні: -3,38 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21-В
4.5 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
89,08
Економія при броні: -5,60 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
161,38
Економія при броні: -10,14 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21
4.6 км
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Радієвського Генерала, 1-А
5.2 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
87,52
Економія при броні: -4,04 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
87,52
Економія при броні: -4,04 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
112,65
Економія при броні: -5,19 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
112,65
Економія при броні: -5,19 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
112,65
Економія при броні: -5,19 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
158,55
Економія при броні: -7,31 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
158,55
Економія при броні: -7,31 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
5.5 км
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
88,15
Економія при броні: -4,67 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
88,15
Економія при броні: -4,67 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
88,15
Економія при броні: -4,67 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
113,48
Економія при броні: -6,02 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
113,48
Економія при броні: -6,02 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
113,48
Економія при броні: -6,02 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
113,48
Економія при броні: -6,02 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
159,71
Економія при броні: -8,47 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
159,71
Економія при броні: -8,47 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 21-В
6.7 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
87,30
Економія при броні: -3,82 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
87,30
Економія при броні: -3,82 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
87,30
Економія при броні: -3,82 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
112,37
Економія при броні: -4,91 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
112,37
Економія при броні: -4,91 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
112,37
Економія при броні: -4,91 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
112,37
Економія при броні: -4,91 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
158,16
Економія при броні: -6,92 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
158,16
Економія при броні: -6,92 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
7.5 км
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 5-А
7.5 км
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
88,85
Економія при броні: -5,37 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
88,85
Економія при броні: -5,37 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
88,85
Економія при броні: -5,37 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
114,37
Економія при броні: -6,91 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
114,37
Економія при броні: -6,91 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
114,37
Економія при броні: -6,91 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
114,37
Економія при броні: -6,91 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
160,97
Економія при броні: -9,73 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
160,97
Економія при броні: -9,73 грн