Зубна паста Дель капітано (Toothpaste Del сapitano)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 38 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
80,56
Економія при броні: -3,50 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
87,11
Економія при броні: -3,78 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
90,49
Економія при броні: -3,92 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
102,55
Економія при броні: -4,44 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
102,55
Економія при броні: -4,44 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
102,55
Економія при броні: -4,44 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
102,55
Економія при броні: -4,44 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
146,55
Економія при броні: -6,35 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
146,55
Економія при броні: -6,35 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
82,79
Економія при броні: -5,73 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
105,40
Економія при броні: -7,29 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
105,40
Економія при броні: -7,29 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
105,40
Економія при броні: -7,29 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
105,40
Економія при броні: -7,29 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
162,65
Економія при броні: -11,26 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
169,22
Економія при броні: -11,71 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
88,98
Економія при броні: -5,50 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
114,54
Економія при броні: -7,08 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
114,54
Економія при броні: -7,08 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
114,54
Економія при броні: -7,08 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
114,54
Економія при броні: -7,08 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
161,21
Економія при броні: -9,97 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
81,73
Економія при броні: -4,67 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
88,38
Економія при броні: -5,05 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
104,05
Економія при броні: -5,94 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
104,05
Економія при броні: -5,94 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
118,83
Економія при броні: -6,79 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
118,99
Економія при броні: -6,80 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
148,69
Економія при броні: -8,49 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
115,54
Економія при броні: -8,08 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
115,54
Економія при броні: -8,08 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
162,61
Економія при броні: -11,37 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 179
5.1 км
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
70,85
Економія при броні: -3,29 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
90,78
Економія при броні: -4,21 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
90,78
Економія при броні: -4,21 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
95,99
Економія при броні: -4,45 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
95,99
Економія при броні: -4,45 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
95,99
Економія при броні: -4,45 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
117,80
Економія при броні: -5,46 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
137,62
Економія при броні: -6,38 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
137,62
Економія при броні: -6,38 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 64
5.3 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
81,05
Економія при броні: -3,99 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
81,05
Економія при броні: -3,99 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
103,18
Економія при броні: -5,07 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
103,18
Економія при броні: -5,07 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
103,18
Економія при броні: -5,07 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
103,18
Економія при броні: -5,07 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
147,45
Економія при броні: -7,25 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
147,45
Економія при броні: -7,25 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
147,45
Економія при броні: -7,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 23/1
5.6 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
79,89
Економія при броні: -2,83 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
79,89
Економія при броні: -2,83 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
89,74
Економія при броні: -3,17 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
101,71
Економія при броні: -3,60 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
101,71
Економія при броні: -3,60 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
101,71
Економія при броні: -3,60 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
101,71
Економія при броні: -3,60 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
145,34
Економія при броні: -5,14 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
145,34
Економія при броні: -5,14 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Валентинівська, 18-А
6.6 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
80,87
Економія при броні: -3,81 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
87,44
Економія при броні: -4,11 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
90,84
Економія при броні: -4,27 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
102,95
Економія при броні: -4,84 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
147,11
Економія при броні: -6,91 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
165,28
Економія при броні: -7,77 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
7.1 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
87,56
Економія при броні: -4,08 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
87,56
Економія при броні: -4,08 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
112,71
Економія при броні: -5,25 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
112,71
Економія при броні: -5,25 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
112,71
Економія при броні: -5,25 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
158,63
Економія при броні: -7,39 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
158,63
Економія при броні: -7,39 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
158,63
Економія при броні: -7,39 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 33-А
7.2 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
80,77
Економія при броні: -3,71 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
90,73
Економія при броні: -4,16 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
102,83
Економія при броні: -4,72 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
102,83
Економія при броні: -4,72 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
102,83
Економія при броні: -4,72 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
102,83
Економія при броні: -4,72 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
146,94
Економія при броні: -6,74 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
146,94
Економія при броні: -6,74 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 26-А
7.4 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
80,14
Економія при броні: -3,08 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
86,66
Економія при броні: -3,33 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
86,66
Економія при броні: -3,33 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
102,02
Економія при броні: -3,91 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
102,02
Економія при броні: -3,91 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
102,02
Економія при броні: -3,91 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
116,66
Економія при броні: -4,47 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
145,79
Економія при броні: -5,59 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
145,79
Економія при броні: -5,59 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Байрона, 183
7.5 км
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
113,42
Економія при броні: -5,96 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
113,42
Економія при броні: -5,96 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
113,42
Економія при броні: -5,96 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
113,42
Економія при броні: -5,96 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
159,63
Економія при броні: -8,39 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
159,63
Економія при броні: -8,39 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
159,63
Економія при броні: -8,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 34
7.6 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
86,77
Економія при броні: -3,44 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
90,14
Економія при броні: -3,57 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
102,16
Економія при броні: -4,05 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
102,16
Економія при броні: -4,05 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
102,16
Економія при броні: -4,05 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
145,99
Економія при броні: -5,79 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
145,99
Економія при броні: -5,79 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 155/93
8.1 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
81,77
Економія при броні: -4,71 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
81,77
Економія при броні: -4,71 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
104,10
Економія при броні: -5,99 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
104,10
Економія при броні: -5,99 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
114,34
Економія при броні: -6,58 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
119,04
Економія при броні: -6,85 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
148,76
Економія при броні: -8,56 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
148,76
Економія при броні: -8,56 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
148,76
Економія при броні: -8,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 70-Е
8.4 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
80,63
Економія при броні: -3,57 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
80,63
Економія при броні: -3,57 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
102,65
Економія при броні: -4,54 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
102,65
Економія при броні: -4,54 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
102,65
Економія при броні: -4,54 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
102,65
Економія при броні: -4,54 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
146,69
Економія при броні: -6,49 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
146,69
Економія при броні: -6,49 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
158,40
Економія при броні: -7,01 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
8.9 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
74,72
Економія при броні: -3,08 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
90,29
Економія при броні: -3,72 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
95,48
Економія при броні: -3,94 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
95,48
Економія при броні: -3,94 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
95,48
Економія при броні: -3,94 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
95,48
Економія при броні: -3,94 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
157,75
Економія при броні: -6,51 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
9.0 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
9.0 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
87,91
Економія при броні: -4,43 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
87,91
Економія при броні: -4,43 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
113,16
Економія при броні: -5,70 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
113,16
Економія при броні: -5,70 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
113,16
Економія при броні: -5,70 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
113,16
Економія при броні: -5,70 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
159,27
Економія при броні: -8,03 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
159,27
Економія при броні: -8,03 грн