Зубна паста Дель капітано (Toothpaste Del сapitano)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 28 аптеках у Дніпро
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
88,69
Економія при броні: -5,21 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
88,69
Економія при броні: -5,21 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
114,17
Економія при броні: -6,71 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
114,17
Економія при броні: -6,71 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
119,35
Економія при броні: -7,01 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
160,68
Економія при броні: -9,44 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
160,68
Економія при броні: -9,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
89,66
Економія при броні: -6,18 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
89,66
Економія при броні: -6,18 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
89,66
Економія при броні: -6,18 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
115,42
Економія при броні: -7,96 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
115,42
Економія при броні: -7,96 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
115,42
Економія при броні: -7,96 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
115,42
Економія при броні: -7,96 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
162,44
Економія при броні: -11,20 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
162,44
Економія при броні: -11,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
87,85
Економія при броні: -4,37 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
87,85
Економія при броні: -4,37 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
98,43
Економія при броні: -4,90 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
113,09
Економія при броні: -5,63 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
113,09
Економія при броні: -5,63 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
159,16
Економія при броні: -7,92 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
4.4 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
87,17
Економія при броні: -3,69 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
112,21
Економія при броні: -4,75 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
112,21
Економія при броні: -4,75 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
157,93
Економія при броні: -6,69 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
157,93
Економія при броні: -6,69 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
4.4 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
4.6 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
86,96
Економія при броні: -3,48 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
111,94
Економія при броні: -4,48 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
111,94
Економія при броні: -4,48 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
111,94
Економія при броні: -4,48 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
111,94
Економія при броні: -4,48 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
157,55
Економія при броні: -6,31 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
157,55
Економія при броні: -6,31 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 106
5.0 км
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
76,97
Економія при броні: -5,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 110
5.0 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
86,77
Економія при броні: -3,29 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
86,77
Економія при броні: -3,29 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
111,69
Економія при броні: -4,23 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
111,69
Економія при броні: -4,23 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
111,69
Економія при броні: -4,23 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
116,76
Економія при броні: -4,42 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
157,20
Економія при броні: -5,96 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
157,20
Економія при броні: -5,96 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
5.1 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
5.6 км
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 3
5.8 км
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
102,09
Економія при броні: -5,90 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
6.4 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
6.7 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
88,70
Економія при броні: -5,22 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
91,98
Економія при броні: -5,41 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
114,18
Економія при броні: -6,72 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
167,04
Економія при броні: -9,83 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
6.8 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
86,91
Економія при броні: -3,43 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
86,91
Економія при броні: -3,43 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
111,88
Економія при броні: -4,42 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
111,88
Економія при броні: -4,42 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
111,88
Економія при броні: -4,42 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
111,88
Економія при броні: -4,42 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
157,46
Економія при броні: -6,22 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
157,46
Економія при броні: -6,22 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 40
7.0 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
88,54
Економія при броні: -5,06 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
88,54
Економія при броні: -5,06 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
88,54
Економія при броні: -5,06 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
113,97
Економія при броні: -6,51 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
113,97
Економія при броні: -6,51 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
113,97
Економія при броні: -6,51 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
113,97
Економія при броні: -6,51 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
160,41
Економія при броні: -9,17 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
160,41
Економія при броні: -9,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Соборна, 20
7.8 км
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
87,69
Економія при броні: -4,21 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
87,69
Економія при броні: -4,21 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
87,69
Економія при броні: -4,21 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
112,88
Економія при броні: -5,42 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
112,88
Економія при броні: -5,42 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
112,88
Економія при броні: -5,42 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
112,88
Економія при броні: -5,42 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
158,87
Економія при броні: -7,63 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
158,87
Економія при броні: -7,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10/25
8.1 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
82,55
Економія при броні: -5,04 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
82,55
Економія при броні: -5,04 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
84,78
Економія при броні: -5,18 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
104,80
Економія при броні: -6,39 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
104,80
Економія при броні: -6,39 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
104,80
Економія при броні: -6,39 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
104,80
Економія при броні: -6,39 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
149,31
Економія при броні: -9,11 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
149,31
Економія при броні: -9,11 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Мануйлівський, 77-Б
8.1 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
8.5 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
89,66
Економія при броні: -6,18 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
89,66
Економія при броні: -6,18 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
89,66
Економія при броні: -6,18 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
115,42
Економія при броні: -7,96 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
120,66
Економія при броні: -8,32 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
162,44
Економія при броні: -11,20 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
162,44
Економія при броні: -11,20 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 102-Д
8.6 км
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1