Зубна паста Дель капітано (Toothpaste Del сapitano)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 36 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
86,66
Економія при броні: -3,18 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
86,66
Економія при броні: -3,18 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
157,00
Економія при броні: -5,76 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
157,00
Економія при броні: -5,76 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
157,00
Економія при броні: -5,76 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
87,30
Економія при броні: -3,82 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
158,16
Економія при броні: -6,92 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
158,16
Економія при броні: -6,92 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
158,16
Економія при броні: -6,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
89,09
Економія при броні: -5,61 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
89,09
Економія при броні: -5,61 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
89,09
Економія при броні: -5,61 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
114,67
Економія при броні: -7,21 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
114,67
Економія при броні: -7,21 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
161,39
Економія при броні: -10,15 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
161,39
Економія при броні: -10,15 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
2.3 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
2.4 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
89,46
Економія при броні: -5,98 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
89,46
Економія при броні: -5,98 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
115,16
Економія при броні: -7,70 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
162,08
Економія при броні: -10,84 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
162,08
Економія при броні: -10,84 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
162,08
Економія при броні: -10,84 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.6 км
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
87,73
Економія при броні: -4,25 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
87,73
Економія при броні: -4,25 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
87,73
Економія при броні: -4,25 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
112,94
Економія при броні: -5,48 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
112,94
Економія при броні: -5,48 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
112,94
Економія при броні: -5,48 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
158,95
Економія при броні: -7,71 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
158,95
Економія при броні: -7,71 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Чернігів, просп. Перемоги, 184
2.9 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
88,99
Економія при броні: -5,51 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
88,99
Економія при броні: -5,51 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
114,56
Економія при броні: -7,10 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
114,56
Економія при броні: -7,10 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
137,89
Економія при броні: -8,54 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
161,23
Економія при броні: -9,99 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
161,23
Економія при броні: -9,99 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Чернігів, вул. Соборності, 10
3.0 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
88,58
Економія при броні: -5,10 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
114,03
Економія при броні: -6,57 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
114,03
Економія при броні: -6,57 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
114,03
Економія при броні: -6,57 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
160,48
Економія при броні: -9,24 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
160,48
Економія при броні: -9,24 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
160,48
Економія при броні: -9,24 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 17
3.1 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
87,94
Економія при броні: -4,46 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
113,19
Економія при броні: -5,73 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
159,31
Економія при броні: -8,07 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
159,31
Економія при броні: -8,07 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
159,31
Економія при броні: -8,07 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, просп. Миру, 194
3.1 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
88,59
Економія при броні: -5,11 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
88,59
Економія при броні: -5,11 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
114,04
Економія при броні: -6,58 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
114,04
Економія при броні: -6,58 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
114,04
Економія при броні: -6,58 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
160,50
Економія при броні: -9,26 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
160,50
Економія при броні: -9,26 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
160,50
Економія при броні: -9,26 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Пухова, 142
3.8 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Славутич, пл. Центральна, 3/1
37.1 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
88,97
Економія при броні: -5,49 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
88,97
Економія при броні: -5,49 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
88,97
Економія при броні: -5,49 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
114,52
Економія при броні: -7,06 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
114,52
Економія при броні: -7,06 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
114,52
Економія при броні: -7,06 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Славутич, пл. Привокзальна, 7
37.2 км
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 3-А/1
64.9 км
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
111,30
Економія при броні: -3,84 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Зазим'я, вул. Лісова, 31-В
111.8 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
Аптекар
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Зазим'я, вул. Лісова, 55
112.5 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років №1
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Нові Петрівці, вул. Свято-Покровська, 218-А
113.5 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
86,52
Економія при броні: -3,04 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
86,52
Економія при броні: -3,04 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 3-х років 75 мл №1
111,37
Економія при броні: -3,91 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
111,37
Економія при броні: -3,91 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
111,37
Економія при броні: -3,91 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
156,74
Економія при броні: -5,50 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
156,74
Економія при броні: -5,50 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
156,74
Економія при броні: -5,50 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Грушевського Михайла, 17/1
115.8 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
115,10
Економія при броні: -7,64 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
161,99
Економія при броні: -10,75 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
161,99
Економія при броні: -10,75 грн
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO 75 мл №1
161,99
Економія при броні: -10,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лифаря Сержа, 13
119.3 км
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років 75 мл №1
113,37
Економія при броні: -5,91 грн
ЗУБНА ЩІТКА PASTA DEL CAPITANO для дітей від 6 років №1
113,37
Економія при броні: -5,91 грн
ЗУБНА ПАСТА "PASTA DEL CAPITANO" FOR SMOKERS ANTI-TARTAR/АНТИТАРТАР 75 г №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
159,55
Економія при броні: -8,31 грн