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Анксіомедін® капсули 300 мг, №60 - Харків (905357) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 64 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: капсули (5)
933,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: капсули (30)
1074,44
Економія: -142,04 грн
932,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (2)
1070,56
Економія: -104,59 грн
965,97 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
1041,99
Економія: -91,14 грн
950,85 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1), капсули (1)
1074,46
Економія: -95,61 грн
978,85 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: капсули (20)
1051,62
Економія: -81,62 грн
970,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
1159,82
Економія: -191,01 грн
968,81 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (2), капсули (2)
1141,62
Економія: -172,81 грн
968,81 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1)
1064,87
Економія: -92,36 грн
972,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (23)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
1008,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (1)
920,12 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: капсули (50)
1092,28
Економія: -113,80 грн
978,48 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: капсули (50)
1049,75
Економія: -44,15 грн
1005,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (23)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
1008,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (23)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
1008,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
1082,75
Економія: -111,59 грн
971,16 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1)
1051,38
Економія: -106,80 грн
944,58 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (1)
1056,99
Економія: -106,14 грн
950,85 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (23)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
1008,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (23)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
1008,50 грн