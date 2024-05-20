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Анксіомедін® капсули 300 мг, №20 - Одеса (544023) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 173 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (1), капсули (1)
501,40
Економія: -155,20 грн
346,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (2), капсули (1)
418,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (2), капсули (1)
376,61
Економія: -39,77 грн
336,84 грн
Меліса
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
Всього: упаковка (1)
424,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
410,50 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (2), капсули (1)
430,79
Економія: -83,30 грн
347,49 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
389,79
Економія: -42,30 грн
347,49 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: капсули (10)
439,99
Економія: -92,28 грн
347,71 грн
Софія
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 32
Всього: упаковка (1)
424,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: капсули (1)
367,80 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (216)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
368,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
408,41
Економія: -60,92 грн
347,49 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
397,99
Економія: -50,28 грн
347,71 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (2)
404,55
Економія: -57,04 грн
347,51 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (2)
383,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1), капсули (1)
399,28
Економія: -42,62 грн
356,66 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ніжинська, 54
Всього: упаковка (1), капсули (1)
501,60
Економія: -155,40 грн
346,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: капсули (10)
395,69
Економія: -73,70 грн
321,99 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (2), капсули (1)
483,20
Економія: -109,40 грн
373,80 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Степова, 52/1
Всього: упаковка (2), капсули (1)
501,40
Економія: -155,20 грн
346,20 грн