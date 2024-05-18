Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на функції ЦНСДієтичні добавки м'якої заспокійливої діїАнксіомедін®Ціни в аптеках

Анксіомедін® капсули 300 мг, №20 - Харків (544023) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 233 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1), капсули (1)
400,40
Економія: -62,56 грн
337,84 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
390,94 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (2)
384,30 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: капсули (10)
380,83
Економія: -43,55 грн
337,28 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
359,00 грн
Перша аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
342,80 грн
Перша аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: капсули (1)
359,64 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
361,60 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
491,10
Економія: -117,30 грн
373,80 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
387,99
Економія: -40,23 грн
347,76 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
371,66 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1), капсули (1)
395,47
Економія: -56,22 грн
339,25 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
370,78 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
370,40 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
368,20 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (6), капсули (1)
371,38 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
392,88 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: капсули (1)
382,78 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
367,56 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (1)
387,99
Економія: -40,23 грн
347,76 грн