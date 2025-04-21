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Катетер Фолея Алексфарм (Foley catheter Alexpharm)
Катетер Фолея Алексфарм (Foley catheter Alexpharm)
Кривий Ріг
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Доступно в 4 аптеках у Кривий Ріг
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Хемотека
Відчинено
Цілодобово
Кривий Ріг, вул. Каткова, 2
30.1 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ALEXPHARM" Fr 20 №1
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
В містах поряд
Авіценна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Слобода, вул. Пирогова, 3
187.0 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ALEXPHARM" Fr 14 №1
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
33,60
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 1
200.5 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ALEXPHARM" Fr 14 №1
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
33,60
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Свободи, 1-А
498.4 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ALEXPHARM" Fr 14 №1
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
30,24
Економія при броні:
-0,04 грн
30,20
грн
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Челсі плюс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кобеляки, вул. Дніпровська, 18-А
150.4 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ALEXPHARM" Fr 18 №1
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Пілотська, 1
497.7 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ALEXPHARM" Fr 18 №1
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ALEXPHARM" Fr 20 №1
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
М.т.к.
Відчинено
Цілодобово
Кам'янець-Подільський, вул. Мазепи Івана, 31
510.2 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ALEXPHARM" Fr 22 №1
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ALEXPHARM" Fr 14 №1
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
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