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Катетер Фолея Алексфарм (Foley catheter Alexpharm)
Катетер Фолея Алексфарм (Foley catheter Alexpharm)
Дніпро
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Авіценна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Слобода, вул. Пирогова, 3
228.9 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ALEXPHARM" Fr 14 №1
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
33,60
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 1
242.3 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ALEXPHARM" Fr 14 №1
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
33,60
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Свободи, 1-А
590.8 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ALEXPHARM" Fr 14 №1
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
30,24
Економія при броні:
-0,04 грн
30,20
грн
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Челсі плюс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кобеляки, вул. Дніпровська, 18-А
94.2 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ALEXPHARM" Fr 18 №1
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
Хемотека
Відчинено
Цілодобово
Кривий Ріг, вул. Каткова, 2
159.7 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ALEXPHARM" Fr 20 №1
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
Аптека
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Хмельницький, вул. Пілотська, 1
590.7 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ALEXPHARM" Fr 18 №1
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ALEXPHARM" Fr 20 №1
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
М.т.к.
Відчинено
Цілодобово
Кам'янець-Подільський, вул. Мазепи Івана, 31
616.4 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ALEXPHARM" Fr 22 №1
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ALEXPHARM" Fr 14 №1
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
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