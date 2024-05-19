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АПІКОЛД МІНТ спрей назальний флакон 30 мл, №1 - Львів (529398) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 38 аптеках
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
177,37 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
223,99
Економія: -39,11 грн
184,88 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (1)
188,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (3)
264,99
Економія: -80,11 грн
184,88 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
206,99
Економія: -22,11 грн
184,88 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
Всього: упаковка (1)
243,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Руставелі Шота, 44
Всього: упаковка (1)
221,99
Економія: -37,11 грн
184,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (2)
205,60
Економія: -13,63 грн
191,97 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 84
Всього: упаковка (1)
234,99
Економія: -50,11 грн
184,88 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Героїв УПА, 73
Всього: упаковка (2)
234,99
Економія: -50,11 грн
184,88 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 45
Всього: упаковка (1)
238,99
Економія: -54,11 грн
184,88 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (1)
213,59
Економія: -19,14 грн
194,45 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 15
Всього: упаковка (1)
221,99
Економія: -37,11 грн
184,88 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Личаківська, 71
Всього: упаковка (1)
177,21 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (1)
218,78
Економія: -27,26 грн
191,52 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Литвиненко, 4
Всього: упаковка (1)
182,35
Економія: -3,47 грн
178,88 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 115-А
Всього: упаковка (1)
218,99
Економія: -34,11 грн
184,88 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (2)
217,99
Економія: -33,11 грн
184,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (1)
198,59
Економія: -12,59 грн
186,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
Всього: упаковка (1)
187,90 грн