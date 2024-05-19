АПІКОЛД МІНТ спрей назальний флакон 30 мл, №1 - Київ (529398) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 196 аптеках
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Київ, вул. Хрещатик, 22
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Київ, вул. Хрещатик, 13
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
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Київ, вул. Басейна, 10
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
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Київ, вул. Мечникова, 10/2
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Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
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Київ, вул. Нижній Вал, 23
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Київ, вул. Саксаганського, 117
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Київ, вул. Костянтинівська, 25
Аптека копійка
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Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5