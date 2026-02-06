Одеса
Про товар
Ціни
Лактожиналь LP (Lactoginal LP)
Лактожиналь LP (Lactoginal LP)
Одеса
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 115 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Строкатої Ніни, 33
0.3 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
638,38
Економія при броні:
-95,67 грн
542,71
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
0.4 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
612,67
Економія при броні:
-53,93 грн
558,74
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
0.4 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
586,58
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
0.4 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
638,83
Економія при броні:
-137,62 грн
501,21
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
0.5 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
647,94
Економія при броні:
-105,23 грн
542,71
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Одеса, вул. Грецька, 46
0.6 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
582,00
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 72/69
0.6 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
646,97
Економія при броні:
-133,81 грн
513,16
грн
Забронювати
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
0.7 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
648,62
Економія при броні:
-125,36 грн
523,26
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Одеса, вул. Європейська, 80
0.7 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
584,50
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
0.8 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
626,50
Економія при броні:
-103,24 грн
523,26
грн
Забронювати
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
0.9 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
654,77
Економія при броні:
-41,95 грн
612,82
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Одеса, вул. Пастера, 31
0.9 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
586,58
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Рішельєвська, 71
0.9 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
549,00
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
0.9 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
632,30
Економія при броні:
-37,25 грн
595,05
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
0.9 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
553,50
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 72
1.2 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
635,26
Економія при броні:
-73,66 грн
561,60
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
1.3 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
631,22
Економія при броні:
-103,15 грн
528,07
грн
Забронювати
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
1.3 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
627,56
Економія при броні:
-66,30 грн
561,26
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
1.3 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
604,07
Економія при броні:
-42,81 грн
561,26
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
1.3 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
596,60
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню