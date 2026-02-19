Миколаїв
Лактожиналь LP (Lactoginal LP)

Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 36 аптеках у Миколаїв
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Соборна, 2-Е
0.1 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
614,90
Економія при броні: -30,65 грн
584,25 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
0.4 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
606,19
Економія при броні: -21,09 грн
585,10 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
0.7 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
639,20
Економія при броні: -132,34 грн
506,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
0.8 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
645,75
Економія при броні: -138,89 грн
506,86 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
0.9 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
572,00
Економія при броні: -88,92 грн
483,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Саксаганського Панаса, 39/7
1.1 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
645,52
Економія при броні: -36,09 грн
609,43 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Благовісного Вадима, 14
1.4 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
597,79
Економія при броні: -31,49 грн
566,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
1.4 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
643,76
Економія при броні: -74,37 грн
569,39 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Б
1.5 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
608,80
Економія при броні: -43,20 грн
565,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
1.5 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
652,92
Економія при броні: -83,53 грн
569,39 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
1.6 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
609,42
Економія при броні: -28,47 грн
580,95 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
1.6 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
637,47
Економія при броні: -68,08 грн
569,39 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
1.7 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
617,11
Економія при броні: -47,72 грн
569,39 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 154
1.9 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
545,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 171/15
1.9 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
603,00
Економія при броні: -118,02 грн
484,98 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/2
1.9 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
607,48
Економія при броні: -98,65 грн
508,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/1
1.9 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
613,30
Економія при броні: -104,47 грн
508,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 8
2.0 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
620,83
Економія при броні: -29,81 грн
591,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 184-А/1
2.3 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
608,28
Економія при броні: -71,61 грн
536,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. 6-а Слобідська, 3/1
2.3 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
598,77
Економія при броні: -34,26 грн
564,51 грн
