Лактожиналь LP (Lactoginal LP)
Доступно в 36 аптеках у Миколаїв
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Соборна, 2-Е
0.1 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
614,90
Економія при броні:
-30,65 грн
584,25
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
0.4 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
606,19
Економія при броні:
-21,09 грн
585,10
грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
0.7 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
639,20
Економія при броні:
-132,34 грн
506,86
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
0.8 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
645,75
Економія при броні:
-138,89 грн
506,86
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
0.9 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
572,00
Економія при броні:
-88,92 грн
483,08
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Саксаганського Панаса, 39/7
1.1 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
645,52
Економія при броні:
-36,09 грн
609,43
грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Благовісного Вадима, 14
1.4 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
597,79
Економія при броні:
-31,49 грн
566,30
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
1.4 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
643,76
Економія при броні:
-74,37 грн
569,39
грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Б
1.5 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
608,80
Економія при броні:
-43,20 грн
565,60
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
1.5 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
652,92
Економія при броні:
-83,53 грн
569,39
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
1.6 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
609,42
Економія при броні:
-28,47 грн
580,95
грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
1.6 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
637,47
Економія при броні:
-68,08 грн
569,39
грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
1.7 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
617,11
Економія при броні:
-47,72 грн
569,39
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 154
1.9 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
545,00
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 171/15
1.9 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
603,00
Економія при броні:
-118,02 грн
484,98
грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/2
1.9 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
607,48
Економія при броні:
-98,65 грн
508,83
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/1
1.9 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
613,30
Економія при броні:
-104,47 грн
508,83
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 8
2.0 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
620,83
Економія при броні:
-29,81 грн
591,02
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 184-А/1
2.3 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
608,28
Економія при броні:
-71,61 грн
536,67
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. 6-а Слобідська, 3/1
2.3 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
598,77
Економія при броні:
-34,26 грн
564,51
грн
