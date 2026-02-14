Харків
Про товар
Ціни
Лактожиналь LP (Lactoginal LP)
Лактожиналь LP (Lactoginal LP)
Харків
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 67 аптеках у Харків
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
0.2 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
615,60
Економія при броні:
-30,87 грн
584,73
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.5 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
600,50
Економія при броні:
-83,22 грн
517,28
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
0.6 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
589,00
Економія при броні:
-77,42 грн
511,58
грн
Забронювати
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
0.7 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
566,60
Економія при броні:
-55,02 грн
511,58
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
0.7 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
639,19
Економія при броні:
-102,37 грн
536,82
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
1.0 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
538,56
грн
Забронювати
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.6 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
616,00
Економія при броні:
-56,45 грн
559,55
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Цілодобово
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.8 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
610,80
Економія при броні:
-30,35 грн
580,45
грн
Забронювати
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.8 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
589,90
Економія при броні:
-29,40 грн
560,50
грн
Забронювати
Аптека ваш консультант
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 90
1.9 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
604,10
Економія при броні:
-30,30 грн
573,80
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
2.1 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
608,80
Економія при броні:
-29,30 грн
579,50
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.1 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
608,80
Економія при броні:
-29,30 грн
579,50
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 110
2.3 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
599,00
Економія при броні:
-39,45 грн
559,55
грн
Забронювати
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 71
2.3 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
646,01
Економія при броні:
-51,12 грн
594,89
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Харків, пл. Захисників України, 1
2.4 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
557,30
Економія при броні:
-27,67 грн
529,63
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Космічна, 23
2.8 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
631,07
Економія при броні:
-39,32 грн
591,75
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
2.9 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
615,80
Економія при броні:
-30,60 грн
585,20
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 17
3.0 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
648,19
Економія при броні:
-42,95 грн
605,24
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
3.1 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
538,56
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.3 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
639,37
Економія при броні:
-29,23 грн
610,14
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню