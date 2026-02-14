Харків
Лактожиналь LP (Lactoginal LP)

Лактожиналь LP (Lactoginal LP)

Харків (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 67 аптеках у Харків
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
0.2 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
615,60
Економія при броні: -30,87 грн
584,73 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.5 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
600,50
Економія при броні: -83,22 грн
517,28 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
0.6 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
589,00
Економія при броні: -77,42 грн
511,58 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
0.7 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
566,60
Економія при броні: -55,02 грн
511,58 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
0.7 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
639,19
Економія при броні: -102,37 грн
536,82 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
1.0 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
538,56 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.6 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
616,00
Економія при броні: -56,45 грн
559,55 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Цілодобово
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.8 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
610,80
Економія при броні: -30,35 грн
580,45 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.8 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
589,90
Економія при броні: -29,40 грн
560,50 грн
Аптека ваш консультант
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 90
1.9 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
604,10
Економія при броні: -30,30 грн
573,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
2.1 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
608,80
Економія при броні: -29,30 грн
579,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.1 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
608,80
Економія при броні: -29,30 грн
579,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 110
2.3 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
599,00
Економія при броні: -39,45 грн
559,55 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 71
2.3 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
646,01
Економія при броні: -51,12 грн
594,89 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Харків, пл. Захисників України, 1
2.4 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
557,30
Економія при броні: -27,67 грн
529,63 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Космічна, 23
2.8 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
631,07
Економія при броні: -39,32 грн
591,75 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
2.9 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
615,80
Економія при броні: -30,60 грн
585,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 17
3.0 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
648,19
Економія при броні: -42,95 грн
605,24 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
3.1 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
538,56 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.3 км
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
639,37
Економія при броні: -29,23 грн
610,14 грн
ГоловнаКошикОбране