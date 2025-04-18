Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 72
4.8 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 124
11.5 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 70
11.8 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Марсельська, 3
12.0 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
892,92
Економія при броні: -16,62 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, бульв. Десантний, 1
12.7 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
1488,20
Економія при броні: -27,70 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 84/86
12.9 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
744,05
Економія при броні: -13,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 123
13.5 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
1023,33
Економія при броні: -0,98 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 114/5
13.9 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
1474,70
Економія при броні: -14,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
14.0 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 30/1
14.1 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
В містах поряд
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Крижанівка, вул. Палія Семена, 99-Б
12.5 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, просп. Миру, 37
21.1 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Каштанова, 76-Е
167.4 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Бершадь, вул. Мудрого Ярослава, 3
226.4 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Долинська, вул. Чкалова, 69
239.5 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
250.9 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 9
251.3 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 1-Г
252.5 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс