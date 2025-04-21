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Омзол (Omzol)
Омзол (Omzol)
Миколаїв
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
98.0 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
1352,96
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 30/1
98.2 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
1352,96
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 114/5
98.4 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
1474,70
Економія при броні:
-14,20 грн
1460,50
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 123
98.8 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
1023,33
Економія при броні:
-0,98 грн
1022,35
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, бульв. Десантний, 1
99.1 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
1488,20
Економія при броні:
-27,70 грн
1460,50
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Крижанівка, вул. Палія Семена, 99-Б
99.2 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
994,43
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 84/86
99.3 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
744,05
Економія при броні:
-13,80 грн
730,25
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 70
99.7 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
1420,61
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Марсельська, 3
100.1 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
892,92
Економія при броні:
-16,62 грн
876,30
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 72
107.4 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
1136,49
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
108.0 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
1420,61
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
108.9 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
1420,61
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 124
112.0 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
1488,00
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, просп. Миру, 37
123.7 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
1136,49
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Долинська, вул. Чкалова, 69
143.4 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
1488,00
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 22
155.0 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
1393,55
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
155.3 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
975,47
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Різниченка Олексія, 66-А
158.5 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
1417,90
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 20-А
166.3 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
1405,04
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
174.2 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
1278,55
грн
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