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Омзол (Omzol)

Омзол (Omzol)

Львів (адресу не вказано)
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Доступно в 3 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
2.1 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
1488,00 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
4.2 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
446,48 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
4.2 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
297,65 грн
В містах поряд
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Жидачів, вул. Ярослава Мудрого, 29
50.5 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
891,21 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дрогобич, вул. Шептицького, 7/7
64.5 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
595,28
Економія при броні: -11,08 грн
584,20 грн
Пульс
Відчинено
Цілодобово
Дрогобич, вул. Шептицького, 9
64.6 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
822,07 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Шептицького, 17
64.6 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
1420,60 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Скоропадського, 14
71.8 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
414,34 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Стебницька, 27
72.0 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
852,37 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Хмельницького Богдана, 52-А
78.9 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
1488,20
Економія при броні: -27,70 грн
1460,50 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Галич, вул. Вівчаренка, 11-А
95.3 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
430,30
Економія при броні: -4,17 грн
426,13 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 147
115.1 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
1352,96 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Пирогова, 8
118.1 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
892,62
Економія при броні: -16,32 грн
876,30 грн
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Тернопіль, вул. Шпитальна, 2
118.3 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
1488,20
Економія при броні: -27,70 грн
1460,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, просп. Злуки, 45-Б
120.3 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
1488,20
Економія при броні: -27,70 грн
1460,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-Б
121.2 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
1488,20
Економія при броні: -27,70 грн
1460,50 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-Г
121.2 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
1447,50 грн
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Любомль, вул. Соборності, 70
156.2 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
1528,90 грн
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стара Вижівка, вул. Шевченка Тараса, 6
180.3 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
1528,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 79
180.8 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
744,10
Економія при броні: -13,85 грн
730,25 грн
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