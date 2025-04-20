Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
2.1 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
4.2 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
4.2 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
В містах поряд
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Жидачів, вул. Ярослава Мудрого, 29
50.5 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дрогобич, вул. Шептицького, 7/7
64.5 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
595,28
Економія при броні: -11,08 грн
Пульс
Дрогобич, вул. Шептицького, 9
64.6 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Шептицького, 17
64.6 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Скоропадського, 14
71.8 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Стебницька, 27
72.0 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Хмельницького Богдана, 52-А
78.9 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
1488,20
Економія при броні: -27,70 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Галич, вул. Вівчаренка, 11-А
95.3 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
430,30
Економія при броні: -4,17 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 147
115.1 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Пирогова, 8
118.1 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
892,62
Економія при броні: -16,32 грн
Подорожник
Тернопіль, вул. Шпитальна, 2
118.3 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
1488,20
Економія при броні: -27,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, просп. Злуки, 45-Б
120.3 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
1488,20
Економія при броні: -27,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-Б
121.2 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
1488,20
Економія при броні: -27,70 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-Г
121.2 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Любомль, вул. Соборності, 70
156.2 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стара Вижівка, вул. Шевченка Тараса, 6
180.3 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 79
180.8 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
744,10
Економія при броні: -13,85 грн