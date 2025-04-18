Харків (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 33-А
7.3 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
297,64
Економія при броні: -5,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Амосова, 25
8.1 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 70-Е
8.4 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 2
102.5 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Лозова, просп. Перемоги, 15
123.8 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 64-Е
130.4 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Засумська, 1
145.0 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
184.6 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
191.1 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10/25
191.3 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 40
193.3 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
194.1 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
195.5 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
196.6 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
1450,00
Економія при броні: -30,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 19-А/2
196.7 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 3-И
196.9 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Конституції, 19-Д
203.8 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Конституції, 19
203.8 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс