Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Дніпро
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
4.8 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 40
7.0 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
7.8 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10/25
8.1 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
10.6 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Конституції, 19
21.7 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Конституції, 19-Д
21.8 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
32.3 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
1450,00
Економія при броні: -30,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 19-А/2
32.5 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 3-И
32.6 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Лозова, просп. Перемоги, 15
108.0 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Горішні Плавні, вул. Миру, 9
114.7 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
1487,70
Економія при броні: -27,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 20-А
119.4 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Різниченка Олексія, 66-А
125.6 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
128.4 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 22
128.7 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 64-Е
129.9 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Долинська, вул. Чкалова, 69
166.3 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
195.2 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс