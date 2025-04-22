Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
1339,38
Економія при броні: -24,93 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
1488,20
Економія при броні: -27,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Тероборони, 11
2.5 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 161
2.5 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
1336,95
Економія при броні: -22,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 184
2.9 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 8
3.1 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
Світ здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 44
0.3 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
В містах поряд
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 11
114.4 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 60
118.7 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мукачівська, 5-А
125.0 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Свободи, 5
125.3 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мостицька, 9
125.6 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
1471,90
Економія при броні: -37,76 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кирилівська, 125
125.8 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
128.2 км
Омзол порошок для розчину для інфузій 40 мг флакон №10
Органосін Лайф Сайєнс