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Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби з догляду за проблемною шкіроюАКВАЛІЯ ТЕРМАЛЬ НАСИЧЕНИЙ КРЕМ ДЛЯ ГЛИБОКОГО ЗВОЛОЖЕННЯ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ ДЛЯ СУХОЇ ТА ДУЖЕ СУХОЇ ЗНЕВОДНЕНОЇ ШКІРИ тм VICHYЦіни в аптеках

АКВАЛІЯ ТЕРМАЛЬ НАСИЧЕНИЙ КРЕМ ДЛЯ ГЛИБОКОГО ЗВОЛОЖЕННЯ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ ДЛЯ СУХОЇ ТА ДУЖЕ СУХОЇ ЗНЕВОДНЕНОЇ ШКІРИ тм VICHY 50 мл - Запоріжжя (539859) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 66 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
933,60
Економія: -121,86 грн
811,74 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
765,62 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
805,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
824,50
Економія: -75,01 грн
749,49 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
1001,68
Економія: -186,58 грн
815,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (1)
944,16
Економія: -169,52 грн
774,64 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (1)
943,08
Економія: -154,31 грн
788,77 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 9-А
Всього: упаковка (1)
931,07
Економія: -156,43 грн
774,64 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
965,65
Економія: -176,88 грн
788,77 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (1)
827,63
Економія: -83,78 грн
743,85 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (1)
965,11
Економія: -153,37 грн
811,74 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 56-А
Всього: упаковка (1)
962,58
Економія: -202,02 грн
760,56 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (1)
818,83
Економія: -35,49 грн
783,34 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
Всього: упаковка (2)
945,16
Економія: -161,82 грн
783,34 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
949,49
Економія: -91,73 грн
857,76 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
Всього: упаковка (1)
966,10
Економія: -170,40 грн
795,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51-Д
Всього: упаковка (1)
953,55
Економія: -141,81 грн
811,74 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
Всього: упаковка (1)
942,81
Економія: -133,81 грн
809,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
Всього: упаковка (1)
842,18 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
Всього: упаковка (1)
851,94 грн