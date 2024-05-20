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АКВАЛІЯ ТЕРМАЛЬ НАСИЧЕНИЙ КРЕМ ДЛЯ ГЛИБОКОГО ЗВОЛОЖЕННЯ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ ДЛЯ СУХОЇ ТА ДУЖЕ СУХОЇ ЗНЕВОДНЕНОЇ ШКІРИ тм VICHY 50 мл - Одеса (539859) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 96 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
865,52 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
944,07
Економія: -139,23 грн
804,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
994,84
Економія: -190,18 грн
804,66 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (1)
951,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
998,74
Економія: -183,64 грн
815,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
813,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
813,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 54
Всього: упаковка (2)
950,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1)
966,10
Економія: -63,20 грн
902,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
813,30 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Всього: упаковка (1)
951,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (3)
822,74 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (1)
945,52
Економія: -175,49 грн
770,03 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (1)
958,34
Економія: -146,90 грн
811,44 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Болгарська, 42
Всього: упаковка (1)
813,30 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (1)
831,62
Економія: -52,56 грн
779,06 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Грецька, 46
Всього: упаковка (1)
813,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
830,27 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, пл. Грецька, 3/4
Всього: упаковка (1)
949,76
Економія: -180,55 грн
769,21 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, просп. Олександрівський, 3
Всього: упаковка (1)
945,79
Економія: -176,58 грн
769,21 грн