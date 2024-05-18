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АКВАЛІЯ ТЕРМАЛЬ НАСИЧЕНИЙ КРЕМ ДЛЯ ГЛИБОКОГО ЗВОЛОЖЕННЯ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ ДЛЯ СУХОЇ ТА ДУЖЕ СУХОЇ ЗНЕВОДНЕНОЇ ШКІРИ тм VICHY 50 мл - Харків (539859) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 98 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
935,13
Економія: -167,63 грн
767,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
873,41 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1)
817,95 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (2)
945,16
Економія: -175,45 грн
769,71 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
845,50 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
822,81 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1)
950,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
819,72 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
878,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
993,13
Економія: -167,09 грн
826,04 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
819,48 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
930,89
Економія: -168,57 грн
762,32 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
811,17 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
859,10 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (4)
858,35 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
919,58 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
865,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
946,24
Економія: -133,75 грн
812,49 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
809,75 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Всього: упаковка (1)
882,78 грн