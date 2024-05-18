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Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби з догляду за проблемною шкіроюАКВАЛІЯ ТЕРМАЛЬ НАСИЧЕНИЙ КРЕМ ДЛЯ ГЛИБОКОГО ЗВОЛОЖЕННЯ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ ДЛЯ СУХОЇ ТА ДУЖЕ СУХОЇ ЗНЕВОДНЕНОЇ ШКІРИ тм VICHYЦіни в аптеках

АКВАЛІЯ ТЕРМАЛЬ НАСИЧЕНИЙ КРЕМ ДЛЯ ГЛИБОКОГО ЗВОЛОЖЕННЯ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ ДЛЯ СУХОЇ ТА ДУЖЕ СУХОЇ ЗНЕВОДНЕНОЇ ШКІРИ тм VICHY 50 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (539859) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 92 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (2)
1001,11
Економія: -134,71 грн
866,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
980,12
Економія: -154,83 грн
825,29 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
1013,84
Економія: -161,69 грн
852,15 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
935,68
Економія: -161,04 грн
774,64 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (1)
664,27 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
984,77
Економія: -112,22 грн
872,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (1)
931,43
Економія: -156,79 грн
774,64 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
Всього: упаковка (1)
805,62 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1)
945,52
Економія: -170,88 грн
774,64 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (1)
988,19
Економія: -158,91 грн
829,28 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
956,89
Економія: -196,33 грн
760,56 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (1)
833,55
Економія: -73,72 грн
759,83 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
765,62 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (2)
813,81 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Всього: упаковка (1)
805,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
Всього: упаковка (1)
962,31
Економія: -89,34 грн
872,97 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (2)
965,38
Економія: -204,82 грн
760,56 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2-Б
Всього: упаковка (1)
986,77
Економія: -171,67 грн
815,10 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
Всього: упаковка (1)
966,01
Економія: -88,39 грн
877,62 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Дніпро, вул. Незалежності, 20-А
Всього: упаковка (1)
979,74
Економія: -106,85 грн
872,89 грн