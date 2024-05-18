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АКВАЛІЯ ТЕРМАЛЬ ГЕЛЬ-КРЕМ ДЛЯ ГЛИБОКОГО ЗВОЛОЖЕННЯ ШКІРИ ОБЛИЧ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЇ ТА КОМБІНОВАНОЇ ЗНЕВОДНЕНОЇ ШКІРИ тм VICHY 50 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (539866) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 96 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (1)
951,48
Економія: -128,04 грн
823,44 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
1006,81
Економія: -177,46 грн
829,35 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
931,52
Економія: -122,52 грн
809,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
963,57
Економія: -154,57 грн
809,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
935,68
Економія: -86,05 грн
849,63 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
984,77
Економія: -155,42 грн
829,35 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (1)
980,02
Економія: -82,27 грн
897,75 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
Всього: упаковка (1)
805,62 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1)
945,52
Економія: -129,30 грн
816,22 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
1006,81
Економія: -104,31 грн
902,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (2)
899,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
Всього: упаковка (1)
997,03
Економія: -73,63 грн
923,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (1)
1010,90
Економія: -87,50 грн
923,40 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
765,62 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Всього: упаковка (1)
765,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
Всього: упаковка (1)
1012,51
Економія: -102,41 грн
910,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
965,38
Економія: -100,40 грн
864,98 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2-Б
Всього: упаковка (1)
937,84
Економія: -110,78 грн
827,06 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
Всього: упаковка (1)
1016,41
Економія: -101,56 грн
914,85 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Дніпро, просп. Поля Олександра, 59
Всього: упаковка (1)
950,00 грн