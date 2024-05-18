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PURE SKIN ПІНА ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ОБЛИЧЧЯ 150 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (875374) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (2)
612,77
Економія: -51,44 грн
561,33 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (2)
586,33
Економія: -21,03 грн
565,30 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Дніпро, просп. Поля Олександра, 102
Всього: упаковка (1)
631,57
Економія: -66,27 грн
565,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Дніпро, просп. Поля Олександра, 1/9
Всього: упаковка (1)
631,93
Економія: -99,22 грн
532,71 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
621,03
Економія: -55,73 грн
565,30 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
640,27
Економія: -47,58 грн
592,69 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
623,48
Економія: -48,78 грн
574,70 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (1)
629,76
Економія: -85,66 грн
544,10 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Дніпро, бульв. Слави, 8
Всього: упаковка (1)
638,47
Економія: -98,56 грн
539,91 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
Всього: упаковка (1)
625,34
Економія: -59,94 грн
565,40 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-Б
Всього: упаковка (1)
630,31
Економія: -90,40 грн
539,91 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Запоріжжя, вул. Ладозька, 13-Б
Всього: упаковка (1)
625,64
Економія: -60,64 грн
565,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (4)
618,50
Економія: -53,50 грн
565,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 8-Б
Всього: упаковка (2)
640,45
Економія: -48,21 грн
592,24 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (2)
623,90
Економія: -31,66 грн
592,24 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (2)
624,74
Економія: -32,50 грн
592,24 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (4)
617,23
Економія: -111,14 грн
506,09 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
624,23
Економія: -30,23 грн
594,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
Всього: упаковка (1)
638,83
Економія: -62,93 грн
575,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
Всього: упаковка (2)
634,69
Економія: -58,79 грн
575,90 грн