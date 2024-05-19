Азагілін® таблетки 1 мг блістер в пачці, №30 - Львів (545228) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чортків, вул. Шевченка Тараса, 14
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: блістер (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, пл. Кирила і Мефодія, 22
D.s.
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Здорова родина
Детальніше
Всього: таблетки (20)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Романів, перех. Небесної Сотні / Лялевича Сергія, 105/1
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 44 хв
Чуднів, вул. Житомирська, 14-А
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Овруч, вул. Богуна Івана, 8-Б
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: таблетки (15)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, шосе Сквирське, 224
Віталюкс
Детальніше
Всього: таблетки (15)
Відчинено Зачиняється за 44 хв
Біла Церква, вул. Героїв Небесної Сотні, 54/1
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 59
Аптекар
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Глеваха, вул. Підприємницька, 7
Аптекар
Детальніше
Всього: таблетки (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 58
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Обухів, вул. Каштанова, 52-А
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Короленка, 40
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Коблеве, вул. Одеська, 2/4
Аптека інтернет цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 44 хв
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
Аптека інтернет цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 44 хв
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
Аптека інтернет цін
Детальніше
Всього: таблетки (5)
Відчинено Зачиняється за 44 хв
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 38
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 44 хв
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Народна аптека
Детальніше
Всього: таблетки (15)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12