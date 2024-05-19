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Азагілін® таблетки 1 мг блістер в пачці, №30 - Львів (545228) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чортків, вул. Шевченка Тараса, 14
Всього: упаковка (1)
656,15 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, пл. Кирила і Мефодія, 22
Всього: блістер (1)
877,20
Економія: -242,20 грн
635,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всього: упаковка (2)
648,00 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Романів, перех. Небесної Сотні / Лялевича Сергія, 105/1
Всього: таблетки (20)
623,60 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Чуднів, вул. Житомирська, 14-А
Всього: упаковка (1)
875,70
Економія: -240,70 грн
635,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Овруч, вул. Богуна Івана, 8-Б
Всього: упаковка (1)
662,04 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, шосе Сквирське, 224
Всього: таблетки (15)
656,14 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Біла Церква, вул. Героїв Небесної Сотні, 54/1
Всього: таблетки (15)
653,79 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 59
Всього: упаковка (1)
653,82 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Глеваха, вул. Підприємницька, 7
Всього: упаковка (1)
653,79 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 58
Всього: таблетки (5)
673,39 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Цілодобово
Обухів, вул. Каштанова, 52-А
Всього: упаковка (1)
662,05 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Короленка, 40
Всього: упаковка (1)
740,00
Економія: -85,00 грн
655,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коблеве, вул. Одеська, 2/4
Всього: упаковка (1)
752,60 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
Всього: упаковка (1)
774,00
Економія: -90,80 грн
683,20 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
Всього: упаковка (1)
774,00
Економія: -90,80 грн
683,20 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
Всього: упаковка (2)
653,79 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 38
Всього: таблетки (5)
774,00
Економія: -90,80 грн
683,20 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (1)
740,00
Економія: -86,00 грн
654,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: таблетки (15)
752,00
Економія: -98,00 грн
654,00 грн