Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 132 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
409,50 грн
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
733,40 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
376,27
Економія при броні: -14,31 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
409,50 грн
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
733,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
409,50 грн
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
733,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
409,50 грн
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
733,40 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
409,50 грн
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
733,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
409,50 грн
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
733,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
409,40
Економія при броні: -76,40 грн
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
733,10
Економія при броні: -119,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
409,50 грн
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
733,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
382,50
Економія при броні: -20,42 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
409,50 грн
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
733,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
409,50 грн
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
733,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
409,40
Економія при броні: -76,40 грн
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
733,10
Економія при броні: -119,40 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
3.3 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
409,50 грн
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
733,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.4 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
409,40
Економія при броні: -76,40 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
3.4 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ