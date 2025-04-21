Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 69 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
409,50 грн
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
733,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
409,50 грн
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
733,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
409,50 грн
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
733,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
419,00
Економія при броні: -74,80 грн
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
733,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
409,50 грн
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
733,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
380,27
Економія при броні: -36,36 грн
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
733,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
377,10
Економія при броні: -32,90 грн
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
733,40 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
409,50 грн
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
726,20
Економія при броні: -113,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
409,50 грн
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
733,40 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
409,50 грн
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
733,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
409,50 грн
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
733,40 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
409,50 грн
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
733,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
721,00
Економія при броні: -107,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
409,50 грн
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
733,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
409,50 грн
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
721,00
Економія при броні: -107,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
409,50 грн
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
733,40 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
409,50 грн
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
733,40 грн