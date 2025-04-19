Львів (адресу не вказано)
Доступно в 123 аптеках у Львів
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
409,50 грн
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
733,40 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
409,50 грн
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
733,10
Економія при броні: -123,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
409,50 грн
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
733,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
409,50 грн
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
733,40 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
409,50 грн
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
733,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
409,50 грн
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
733,40 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
409,50 грн
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
733,50
Економія при броні: -124,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
733,10
Економія при броні: -123,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
409,50 грн
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
733,40 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
354,51
Економія при броні: -17,11 грн
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
733,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
409,50 грн
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
733,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
409,50 грн
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
733,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
409,50 грн
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
733,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
409,50 грн
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
733,40 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
1.0 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
751,10
Економія при броні: -141,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
409,50 грн
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
733,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
409,50 грн
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
733,40 грн