Київ (адресу не вказано)
Доступно в 374 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
409,80
Економія при броні: -70,90 грн
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
733,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
409,50 грн
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
733,40 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
409,50 грн
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
733,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
409,50 грн
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
733,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
409,50 грн
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
733,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
409,50 грн
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
733,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
733,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
409,50 грн
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
733,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
409,50 грн
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
733,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
409,50 грн
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
733,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хорива, 17
1.8 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
409,50 грн
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
733,40 грн