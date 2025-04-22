Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 47 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
409,50 грн
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
733,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
409,50 грн
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
733,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
409,50 грн
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
733,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
409,50 грн
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
733,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
419,00
Економія при броні: -73,20 грн
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
733,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
409,50 грн
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
733,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
409,50 грн
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
733,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
409,50 грн
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
733,40 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
409,50 грн
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
714,20
Економія при броні: -126,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
409,50 грн
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
733,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
733,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
409,50 грн
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
733,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
409,50 грн
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
733,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
409,50 грн
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
733,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
395,70
Економія при броні: -49,90 грн
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
733,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
409,50 грн
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
733,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
409,50 грн
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
733,40 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 27
1.2 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
409,50 грн
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
733,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
Тівомакс® А розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ