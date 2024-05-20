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Алгезикам® розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1.5 мл, №5 - Запоріжжя (500751) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 98 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
274,40 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (9)
260,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1), ампула (3)
274,01
Економія: -43,46 грн
230,55 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1), ампула (4)
294,76
Економія: -28,76 грн
266,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
307,99
Економія: -50,20 грн
257,79 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
260,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
274,40 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
274,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1), ампула (3)
272,54
Економія: -28,14 грн
244,40 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
274,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1), ампула (1)
292,91
Економія: -35,78 грн
257,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
274,40 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
274,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
274,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: розчин для ін'єкцій (3)
267,52
Економія: -25,54 грн
241,98 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2), ампула (1)
321,59
Економія: -61,73 грн
259,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
274,40 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
274,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (4), ампула (2)
285,45
Економія: -39,05 грн
246,40 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (2)
275,99
Економія: -18,20 грн
257,79 грн