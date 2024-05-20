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Алгезикам® розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1.5 мл, №5 - Одеса (500751) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 60 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (2)
269,76
Економія: -19,60 грн
250,16 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
274,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
240,69 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
274,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
240,70 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
274,81
Економія: -22,00 грн
252,81 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
274,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
274,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
274,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
274,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
274,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
273,12
Економія: -18,55 грн
254,57 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (1)
253,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
274,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (1)
282,22
Економія: -32,12 грн
250,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (2), ампула (3)
280,74
Економія: -26,03 грн
254,71 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (1)
273,36
Економія: -21,03 грн
252,33 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
274,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Преображенська, 82
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
274,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Грецька, 46
Всього: упаковка (2)
245,10 грн