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Алгезикам® розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1.5 мл, №5 - Львів (500751) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 78 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
303,26
Економія: -40,91 грн
262,35 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
277,81
Економія: -28,73 грн
249,08 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: розчин для ін'єкцій (3)
241,95 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (75)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
274,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (75)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
274,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (75)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
274,40 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: розчин для ін'єкцій (4)
258,70
Економія: -12,39 грн
246,31 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
303,43
Економія: -38,95 грн
264,48 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (75)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
274,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: розчин для ін'єкцій (4)
323,99
Економія: -66,32 грн
257,67 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (75)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
274,40 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: розчин для ін'єкцій (3)
251,25 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
353,99
Економія: -96,32 грн
257,67 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (75)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
274,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (75)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
274,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1), ампула (1)
285,02
Економія: -31,42 грн
253,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (75)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
274,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (75)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
274,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
269,70
Економія: -17,47 грн
252,23 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (75)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
274,40 грн