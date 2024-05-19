Алгезикам® розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1.5 мл, №5 - Львів (500751) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 78 аптеках
Аптека нц
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Пульс
Детальніше
Всього: розчин для ін'єкцій (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (75)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (75)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (75)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека шар@
Детальніше
Всього: розчин для ін'єкцій (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (75)
Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Подорожник
Детальніше
Всього: розчин для ін'єкцій (4)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (75)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
D.s.
Детальніше
Всього: розчин для ін'єкцій (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (75)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (75)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1), ампула (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (75)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (75)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (75)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Наявність на 2024-05-21 - 18:00