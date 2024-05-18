Алгезикам® розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1.5 мл, №5 - Харків (500751) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 61 аптеці
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Харків, вул. Руставелі Шота, 10
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
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Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Перша аптека
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Харків, пл. Конституції, 20
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Харків, пл. Конституції, 1
Подорожник
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Харків, пл. Конституції, 1
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека низькі ціни №1
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Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (14)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
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Харків, пл. Захисників України, 5/6
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Аптека копійка
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Всього: упаковка (14)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека копійка
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Всього: упаковка (14)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Аптека шар@
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Всього: упаковка (14)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (14)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Наявність на 2024-05-21 - 20:00