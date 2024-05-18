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Алгезикам® розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1.5 мл, №5 - Дніпро (Дніпропетровськ) (500751) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 106 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (1)
294,53
Економія: -39,64 грн
254,89 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (2), ампула (2)
288,43
Економія: -31,95 грн
256,48 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1)
293,34
Економія: -44,74 грн
248,60 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1)
281,45
Економія: -28,46 грн
252,99 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (4)
286,96
Економія: -36,86 грн
250,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
301,51
Економія: -53,14 грн
248,37 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
273,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (2)
288,35
Економія: -37,93 грн
250,42 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
273,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
279,28
Економія: -25,68 грн
253,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1)
274,82
Економія: -32,50 грн
242,32 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1), ампула (2)
273,92
Економія: -21,59 грн
252,33 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (1)
298,10
Економія: -36,22 грн
261,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
273,00 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (1), ампула (2)
286,83
Економія: -33,83 грн
253,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
294,91
Економія: -46,54 грн
248,37 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (1)
278,02
Економія: -23,34 грн
254,68 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
273,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (1)
275,13
Економія: -23,85 грн
251,28 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
Всього: упаковка (1)
277,43
Економія: -22,72 грн
254,71 грн