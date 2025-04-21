БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА (BOLOTOV'S BALM)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 90 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
595,60
Економія при броні: -77,85 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
554,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
594,41
Економія при броні: -76,66 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
566,30
Економія при броні: -78,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
576,60
Економія при броні: -88,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
576,60
Економія при броні: -88,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
588,75
Економія при броні: -71,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
596,10
Економія при броні: -78,35 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
554,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
554,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
593,28
Економія при броні: -76,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
590,22
Економія при броні: -72,94 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
554,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
591,07
Економія при броні: -75,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
601,54
Економія при броні: -86,56 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
554,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович