БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА (BOLOTOV'S BALM)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 86 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
594,02
Економія при броні: -40,53 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
554,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
588,98
Економія при броні: -35,61 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
554,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
602,96
Економія при броні: -85,21 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
591,30
Економія при броні: -73,55 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
587,80
Економія при броні: -91,90 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
554,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
554,70 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
604,54
Економія при броні: -118,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
600,70
Економія при броні: -95,43 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
554,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
587,80
Економія при броні: -91,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
594,19
Економія при броні: -41,17 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
590,20
Економія при броні: -94,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
595,55
Економія при броні: -42,68 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
585,13
Економія при броні: -54,90 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
603,70
Економія при броні: -73,47 грн