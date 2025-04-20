БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА (BOLOTOV'S BALM)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 137 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
602,68
Економія при броні: -85,40 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
554,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
587,80
Економія при броні: -92,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
554,70 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
595,38
Економія при броні: -78,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
594,98
Економія при броні: -95,40 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
587,80
Економія при броні: -92,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
566,50
Економія при броні: -71,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
587,80
Економія при броні: -92,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
587,80
Економія при броні: -92,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
554,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
554,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
596,39
Економія при броні: -78,64 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
587,80
Економія при броні: -92,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
576,60
Економія при броні: -81,50 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
587,80
Економія при броні: -92,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
566,80
Економія при броні: -71,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
554,70 грн