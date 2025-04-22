БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА (BOLOTOV'S BALM)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 81 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
554,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
566,80
Економія при броні: -56,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
554,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
554,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
554,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
602,79
Економія при броні: -49,94 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
554,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
594,24
Економія при броні: -78,19 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
554,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Княжа, 33
0.5 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
554,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
554,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
554,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
588,92
Економія при броні: -71,17 грн